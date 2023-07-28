В Барнауле на кольце у Ашана перевернулась Chevrolet Niva

Авария в Барнауле Фото: скриншот из видео "Инцидент Барнаул"

После столкновения с “Газелью” легковушку перевернуло на крышу. Водитель и пассажирка “перевертыша” обратились за медпомощью

Утром 28 июля в Барнауле автомобиль Chevrolet Niva опрокинулся на кольце около ТЦ “Ашан”, сообщает городская Госавтоинспекция.

Известно, что 29-летний мужчина на “Газели” выезжал на перекресток и столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva, который двигался по кольцу. За рулем легковушки сидел 36-летний водитель.

В результате аварии Niva перевернулась на крышу. После ДТП водителю и пассажирке авто понадобилась медицинская помощь.

Ранее в Барнауле на перекрестке произошло жесткое ДТП с перевертышем. В результате ЧП пострадало трое человек.