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В Барнауле на кольце у Ашана перевернулась Chevrolet Niva

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В Барнауле на кольце у Ашана перевернулась Chevrolet Niva

редактор01 mins

Авария в Барнауле Фото: скриншот из видео "Инцидент Барнаул"

После столкновения с “Газелью” легковушку перевернуло на крышу. Водитель и пассажирка “перевертыша” обратились за медпомощью

Утром 28 июля в Барнауле автомобиль Chevrolet Niva опрокинулся на кольце около ТЦ “Ашан”, сообщает городская Госавтоинспекция.

Известно, что 29-летний мужчина на “Газели” выезжал на перекресток и столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva, который двигался по кольцу. За рулем легковушки сидел 36-летний водитель.

В результате аварии Niva перевернулась на крышу. После ДТП водителю и пассажирке авто понадобилась медицинская помощь.

Ранее в Барнауле на перекрестке произошло жесткое ДТП с перевертышем. В результате ЧП пострадало трое человек.

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