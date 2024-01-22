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В Барнауле на Ленина легковушка вылетела на тротуар. На участке это второе аналогичное ДТП

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О пострадавших не сообщалось

В Барнауле на Ленина легковушка вылетела на тротуар. На участке это второе аналогичное ДТП

Сегодня, 22 января, на пересечении Ленина и улицы Димитрова серая легковушка вылетела на тротуар — машина проскочила в миллиметре от дорожного знака. О пострадавших не сообщалось. Фотографии с места ДТП опубликовал телеграм-канал «Инцидент Барнаул».

С конца декабря это второе аналогичное ДТП на перекрестке, там же утром 19 декабря красный «Лексус» после столкновения с «Хондой» заехал на тротуар и сбил пешехода. А в комментариях под публикацией «Инцидент Барнаул» возмущенные горожане предложили поставить на месте отбойник, чтобы ситуация перестала повторяться.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Инцидент Барнаул» / T.me

Городская Госавтоинспекция пока не давала никаких комментариев.

Взято Источник
22.01.2024

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