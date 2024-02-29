Обновленный трамвай Фото: Пресс-центр городской администрации

Пассажиры, которым удалось одними из первых проехать на обновленном трамвае, положительно оценили комфортабельность поездки

В Барнауле по маршруту №10 пустили трамвай после капитально-восстановительного ремонта, сообщает пресс-служба городской администрации. Это уже 17-й модернизированный вагон.

В администрации отметили, что программа капитально-восстановительного ремонта трамваев работает на базе Горэлектротранса с 2019 года. За этот период на капитально-восстановительный ремонт трамваев потратили более 100 млн рублей.

Вагоны при этом делают не только современными, но и удобными в эксплуатации и техническом обслуживании. Так, во всех обновленных трамваях установлена современная транзисторная система управления тяговыми двигателями. Кроме того, для комфорта пассажиров в холодное время года в вагонах оборудовали дополнительные энергоэффективные калориферы отопления, обновлен салон.

“В последние годы я часто работаю на разных вагонах, прошедших восстановительный ремонт. Приятно, что продолжается работа по программе капитально-восстановительного ремонта. И несколько раз в год на линию выходят обновленные трамваи. Вагоны обладают легкостью и простотой управления. Они удобны в эксплуатации, теплые и аккуратные. В модернизированных трамваях изменен принцип управления с ножного на ручное, это требует дополнительной стажировки у тех водителей, которые работают только на ножном управлении. Но к новеньким вагонам легко и быстро привыкаешь”, – поделилась впечатлениями водитель трамвая первого класса Наталья Давыдова.

Отметим, что сейчас на восстановлении находится еще один трамвайный вагон. Сейчас проводится ряд пусконаладочных работ, после чего он отправится перевозить пассажиров.

Ранее сообщалось, что три новых белорусских трамвая вышли на линию для перевозки пассажиров 1 февраля.

Взято отсюда