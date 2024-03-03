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В Барнауле на малаховском кольце трамвай сошел с рельсов

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В Барнауле на малаховском кольце трамвай сошел с рельсов

Фото: Инцидент Барнаул

Очередное ЧП с участием трамвая произошло в Барнауле. Горожане отмечают, что в городе электротранспорт стал часто попадать в ДТП

Вечером 3 марта в Барнауле на кольце Малахова-Антона Петрова трамвай №7 сошел с рельсов, сообщает “Инцидент Барнаул” .

По словам очевидцев, вагон развернуло на 90 градусов.

Горожане в комментариях отметили, что в последнее время в городе часто происходят ЧП с участием трамваев.

А мы уж переживать начали-день заканчивается, а новостей про трамваи нет“; “Восстание трамваев какое-то“; “Надоели эти трамваи, сколько можно“; “Апокалипсис трамвайный, выходят из строя“, – говорят комментаторы.

Ранее в Барнауле возле ТЦ “Весна” трамвай сошел с рельсов и выехал на дорогу.

Взято отсюда.

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