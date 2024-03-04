На месте аварии до сих пор пробка

4 марта 2024, 13:52134Написать комментарий

4 марта на улице Матросова в Барнауле произошла жесткая авария. В лобовом столкновении разбились две легковушки. На месте образовалась пробка.

Первые фото с места ДТП выложили очевидцы в телеграм-канал «Инцидент Барнаул». Toyota Vista влетела в Mitsubishi L200. За рулем последнего был 25-летний мужчина, уточнили в ГИБДД по Барнаулу.

21-летний юноша, водитель Toyota пострадал и госпитализирован. По факту аварии проводится проверка, уточнили в ведомстве.

По данным 2ГИС, на месте ДТП до сих пор пробка.

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Взято Источник

04.03.2024