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В Барнауле на месте типографии революционеров строят дом с Ъ и зимними садами. Фото

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На месте ветхих двухэтажек на улице Пролетарской, в одной из которых могла работать подпольная типография революционеров, начали строить “брата” многоэтажки комфорт-класса

Барнаульский застройщик приступил к возведению еще одного дома архитектурного ансамбля на пересечении улицы Пролетарской и проспекта Социалистического. В новом здании запроектировали просторные квартиры и зимние сады. Между тем более века назад здесь кипели революционные страсти. Фотокорреспондент “Толка” побывал в историческом месте, чтобы запечатлеть, как его меняет современная архитектура.

Взято отсюда

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