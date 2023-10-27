В Барнауле на месте заброшенного здания открылся Центр общественных объединений

Центр общественных объединений Фото: altai-ter.er.ru

Жители Барнаула устали терпеть соседство с заброшенным зданием и обратились к депутату АКЗС Александру Лисицыну, который согласился помочь решить их проблему

26 октября в Ленинском районе Барнаула открылся новый Центр общественных объединений на месте заброшенного здания, сообщает пресс-служба регионального отделения партии “Единая Россия”.

В здании, которое находится по соседству со школой №126, когда-то располагалось ЖЭУ №28, потом оно принадлежало частному лицу, но со временем пришло в запустение. Там стали собираться бездомные, дети легко попадали в помещения без окон и с лестницами без перил. Жители соседних домов забили тревогу и обратились за помощью к Александру Лисицыну, который на тот момент был депутатом Барнаульской городской Думы от партии “Единая Россия”.

Центр общественных объединений Фото: altai-ter.er.ru

В 2020 году Лисицын выкупил заброшенное двухэтажное здание на улице Юрина 206В, восстановил его и передал в безвозмездное пользование общественным, ветеранским организациям, творческим коллективам, Барнаульской детской школе искусств №7.

“Что создать на этом месте думал не долго. Часто слышал, что ветеранам Ленинского района не хватает площадок для встреч и занятий самодеятельностью, ТОСам – для проведения праздников, концертов, отчетных конференций, а творческим коллективам – помещений для репетиций. Теперь для них постоянно открыты двери Центра общественных объединений. У нас также работает один из классов детской школы искусств №7”, – рассказал Александр Лисицын.

Центр общественных объединений Фото: altai-ter.er.ru

Сейчас в Центре работает десять кабинетов, лекционный зал, конференц-зал с проектором, колонками и микрофонами, все помещения оборудованы мебелью. Здесь же располагаются общественные приемные Александра Лисицына и депутата Барнаульской городской Думы Николая Савинского, которые представляют интересы жителей Ленинского района.

После ремонта здания площадью 500 “квадратов” Лисицын взялся за благоустройство прилегающей территории. В этом году завершился первый этап: площадку заасфальтировали, уложили тротуарную плитку, установили ограждение, высадили деревья. Благоустройство продолжится в 2024 году.

Центр общественных объединений Фото: altai-ter.er.ru

На открытии Центра общественных объединений вместе с общественниками и ветеранами Ленинского района побывали председатель АКЗС, секретарь регионального отделения “Единой России” Александр Романенко, сенатор Российской Федерации Наталья Кувшинова, вице-спикер краевого Заксобрания Денис Голобородько, глава Ленинского района Евгений Авраменко, руководитель регионального исполкома “Единой России” Иван Гладких, депутаты-единороссы Александр Локтев, Игорь Панарин, Анна Ведлер, Максим Кочев, Николай Савинский.

Александр Романенко вручил Александру Лисицыну благодарственное письмо за активное участие в жизни регионального отделения партии, поддержку общественных организаций и ветеранского движения.

Центр общественных объединений Фото: altai-ter.er.ru

“Александр Викторович – пример депутата, который принимает всестороннее участие в жизни своего избирательного округа. Он занимается бизнесом, ведет активную общественную работу и делает много добрых дел, причем не только для жителей Ленинского района. Во время пандемии он помогал медикам, сегодня помогает нашим ребятам в зоне СВО. У нас в региональном отделении партии “Единая Россия” таких примеров очень много”, – отметил Александр Романенко.

Председатель Совета ветеранов Ленинского района Тамара Зямина поблагодарила Александра Лисицына за создание Центра общественных объединений. Она назвала депутата “любимцем Ленинского района”.

Центр общественных объединений Фото: altai-ter.er.ru

“Он окружил заботой и внимание наши ветеранские организации. Мы настолько влюблены в него. Вы не представляете, какой это замечательный человек, – рассказала гостям праздника Тамара Зямина. – Спасибо Вам большое за наш замечательный Центр, где мы теперь будем проводить и репетиции, и встречи с нашими ребятами-подростками, и массовые мероприятия”.

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