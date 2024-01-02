В Барнауле на некоторых автобусных маршрутах подняли цену за проезд

1 января жители Барнаула заметили, что на некоторых автобусных маршрутах подорожал проезд.

Речь идет о маршрутах, которые работают по нерегулируемому трафику. Еще в декабре перевозчики заявляли, что с нового года планирую поднимать цены на проезд. Причиной такого решения стал рост цен на топливо и запчасти.

Известно, что цены подняли на маршрутках № 18, 27, 50, 58 и 65. Теперь стоимость проезда стоит не 30, а 35 рублей, пишут «Вести Алтай» .

Жители краевой столицы высказывают свои возмущения в соцсетях. Многие отмечают, что новая стоимость не оправдывает условия. В частности, жалуются на старые и грязные салоны, длительное ожидание транспорта, забитость пассажирами.

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