Знак. Кирпич. Проезд закрыт Фото: pixabay

Автомобилистов призвали заранее выбирать маршрут для проезда и внимательно следить за предписаниями знаков дорожного движения

В Барнауле с 16 января по 28 февраля закроют движение автотранспорта по улице Красный Текстильщик, сообщает пресс-центр городской администрации.

Перекрытие связано с проведением работ по модернизации канализационного коллектора.

Так, движение автомобильного транспорта будет закрыто по всей ширине проезжей части по улице Красный Текстильщик от здания на ул. Красный Текстильщик, 109 до дома на ул. Антона Петрова, 63.

Схемы объезда места проведения работ будут указаны на соответствующих дорожных знаках.

Ранее сообщалось, что площадь Сахарова в Барнауле откроют для движения до 16 января.

Взято отсюда