ДТП в Барнауле Фото: В Курсе 22

Один из автомобилей – участников аварии получил серьезные механические повреждения. Есть ли в ДТП пострадавшие, сейчас устанавливается

Вечером 17 октября в Барнауле в районе дома по адресу: ​Павловский тракт, 249в произошло массовое ДТП, сообщает Telegram-канал “В курсе 22”.

По словам очевидцев, в аварии участвовали четыре транспортных средства. Судя по кадрам, у одного из пострадавших авто сильно поврежден корпус.

Свидетели ДТП утверждают, что все участники ДТП живы. О пострадавших не сообщается.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, аварком. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае водитель погиб в слетевшей с дороги иномарке.

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