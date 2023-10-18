В Барнауле на Павловском тракте произошло массовое ДТП
ДТП в Барнауле Фото: В Курсе 22
Один из автомобилей – участников аварии получил серьезные механические повреждения. Есть ли в ДТП пострадавшие, сейчас устанавливается
Вечером 17 октября в Барнауле в районе дома по адресу: Павловский тракт, 249в произошло массовое ДТП, сообщает Telegram-канал “В курсе 22”.
По словам очевидцев, в аварии участвовали четыре транспортных средства. Судя по кадрам, у одного из пострадавших авто сильно поврежден корпус.
Свидетели ДТП утверждают, что все участники ДТП живы. О пострадавших не сообщается.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, аварком. Информация уточняется.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае водитель погиб в слетевшей с дороги иномарке.
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