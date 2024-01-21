Очевидцы говорят, что легковушка не сбавила скорость и не пропустила автобус, у которого было преимущество в движении. О пострадавших неизвестно

21 января в Барнауле маршрутка и джип не поделили перекресток, сообщили очевидцы в Telegram-канале “Инцидент Барнаул”.

Авария произошла на пересечении проезда Северного Власихинского и улицы Сергея Ускова. Легковушка получила заметные повреждения.

О пострадавших очевидцы не сообщили.

Ранее в Бийске трамвай раздавил автомобиль на Коммунальном мосту.

Взято отсюда