На кадрах видно, что оба транспортных средства – участника ДТП получили серьезные механические повреждения. Также в аварии есть пострадавшие

Утром 16 марта в Барнауле около остановки на пересечении улиц 42-й Краснознаменной бригады и Антона Петрова произошло серьезное ДТП, сообщает “Инцидент Барнаул”.

На кадрах видно, что один автомобиль врезался в дорожный знак, а другой от сильного удара отлетел на пешеходную зону к частному дому.

По словам очевидцев, в аварии пострадала женщина – водитель одного из автомобилей.

На месте работали сотрудники ДПС, скорая. Подробности устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на Алтае подросток вылетел из салона авто и погиб на месте ДТП.

Взято отсюда