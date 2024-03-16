На кадрах видно, что оба транспортных средства – участника ДТП получили серьезные механические повреждения. Также в аварии есть пострадавшие
Утром 16 марта в Барнауле около остановки на пересечении улиц 42-й Краснознаменной бригады и Антона Петрова произошло серьезное ДТП, сообщает “Инцидент Барнаул”.
На кадрах видно, что один автомобиль врезался в дорожный знак, а другой от сильного удара отлетел на пешеходную зону к частному дому.
По словам очевидцев, в аварии пострадала женщина – водитель одного из автомобилей.
На месте работали сотрудники ДПС, скорая. Подробности устанавливаются.
Ранее сообщалось, что на Алтае подросток вылетел из салона авто и погиб на месте ДТП.
Взято отсюда