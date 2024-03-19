ДТП в Барнауле Фото: Инцидент Барнаул

Пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Вероятно, пострадавший получил травмы. Подробности устанавливаются

Утром 19 марта в Барнауле возле АЗС в районе здания, расположенного по адресу: улица Попова, 5в, сбили человека, сообщает “Инцидент Барнаул”.

На кадрах видно, что пешеход лежит на обочине. О его состоянии ничего не сообщается.

На месте работали медики скорой помощи, а также сотрудники ДПС. Подробности уточняются.

Ранее в Барнауле водитель Honda сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе.

Взято отсюда