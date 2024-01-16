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В Барнауле на площади Сахарова демонтировали новогодний городок и открыли проезд

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Участок проспекта Социалистического от улицы Молодежной до улицы Мерзликина был закрыт для проезда с 5 декабря. Здесь располагался новогодний городок

На площади Сахарова в Барнауле завершен демонтаж новогоднего городка и праздничной иллюминации. В настоящее время открыт проезд для автотранспорта по участку проспекта Социалистического от улицы Молодежной до улицы Мерзликина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как уточнили в мэрии, перед открытием движения транспорта на указанном участке рабочие очистили от снега и наледи проезжую часть.

Напомним, что с 14 по 15 января сотрудники “Автодорстроя” разбирали главную елку края и снежный городок на площади Сахарова. Они сняли искусственную хвою и демонтировали 12 ярусов металлоконструкций. В разобранном виде ель будет храниться на складе до следующего Нового года.

Также демонтаж новогодних елок и городков сейчас проходит в районах города.

Между тем снежный городок на улице Мало-Тобольской остается открытым и продолжит радовать горожан. Решение о закрытии площадки примут позже, исходя из погодных условий.

Взято отсюда

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