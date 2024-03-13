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В Барнауле на Ползунова машину выбросило на рельсы после ДТП — видео

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Второй участник аварии уехал с места

12 марта 2024, 10:10375Написать комментарий

В Барнауле на Ползунова машину выбросило на рельсы после ДТП — видео

12 марта в Барнауле на улице Ползунова случилось ДТП. Легковушку выбросило на рельсы. Она заблокировала движение трамваев. Видео с места аварии опубликовали очевидцы в телеграм-канале «Инцидент Барнаул».

В пресс-службе ГИБДД по городу NGS22.RU рассказали подробности случившегося.

44-летний мужчина за рулем Nissan Primera столкнулся с другим автомобилем, модель которого установить не удалось. Водитель скрылся с места происшествия. Сейчас его ищет полиция. В ДТП никто не пострадал.

Тех, кому что-либо известно об этой аварии, просят позвонить по номерам: 391-090, 393-605.

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Если вы знаете подробности происшествия, свяжитесь с нами по номеру +7 912 222-00-14 или напишите в телеграм-бот по ссылке.

Взято Источник
13.03.2024

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