В Барнауле на правом берегу Оби разрешили строить торговую деревню с набережной

Фото: Компания "Адалин"

Градостроительный совет с третьего раза, но с удовольствием согласовал проект торговой деревни на берегу Оби под Барнаулом

На правом берегу Оби около “Леруа Мерлен” построят торговую деревню . Для отдыха посетителей и горожан девелопер оборудует 300-метровую набережную с амфитеатром для мероприятий. Проект компании “Адалин” 28 декабря одобрил градостроительный совет.

Торговая деревня – проект, включающий несколько павильонов, паркинг и инженерные сооружения. Девелопер планирует наполнить его арендаторами – магазинами, которые будут продавать строительные и отделочные материалы. Таким образом на правом берегу сформируется тематический торговый кластер . Площадку под застройку начали готовить летом 2023 года, но проект два раза отклонял градостроительный совет. Новый старый проект 15 ноября, 6:47 Торговую деревню на Оби строят под трафик строительного магазина “Леруа Мерлен”

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Проект торговой деревни защищали в третий раз. Авторы представили серьезно переработанную концепцию. В ней сократили количество торговых павильонов, что позволило оставить место для строительства дороги вдоль Оби, которая предусмотрена генеральным планом.

На центральной парковке выделено место под благоустройство, озеленение и проведение массовых мероприятий. Вторая большая зона рекреации расположится вдоль Оби. Как и просили члены градосовета на предыдущих заседаниях, там обустроена полноценная набережная.

“В результате проведенного благоустройства по западной стороне участка появился променад для прогулок длинной более 300 метров. Водный объект открывается горожанам. Это станет активным центром притяжения. На набережной предусмотрены теневые навесы, зоны для пассивного отдыха (скамьи) и зона амфитеатра, которая предназначена для проведения мероприятий“, – рассказал архитектор проекта Станислав Быков.

В самой торговой деревне заложены три типа помещений: магазины, рестораны и кафе, административно-технические блоки.

Цифры проекта

Площадь участка – 5,47 га.

Площадь застройки – 12 249 кв. метров.

Площадь озеленения – 13 842 кв. метров.

Количество парковок – 334 парковочных места.

Площадь магазинов – более 8,2 тыс. кв. метров.

Площадь общепита – более 1,7 тыс. кв. метров.

“Здания делятся на автономные ячейки с отдельными входами, которые объединяются между собой открытыми галереями. Между собой здания объединяются сквозными проходами. Над въездом на территорию предусмотрена арка“, – уточнил автор проекта.

Проект торговой деревни на берегу Оби в Барнауле Фото: компания “Адалин”

Еще одно новое решение проектировщиков – перенос очистных сооружений от береговой линии на противоположную сторону участка.

“Очистка стоков здесь планируется до 98%. Это дает возможность сброса в водоемы рыбхоззначения в место, где есть течение. Также в таких сооружениях предусматривается периодическая очистка твердых бытовых отходов ассенизаторскими машинами“, – сообщил Станислав Быков.

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Если на предыдущих градостроительных советах проект торговой деревни серьезно критиковали, то в этот раз осталось одно замечание по технической части проекта. Член градосовета Сергей Боженко заявил:

“Я считаю, что место для очистных сооружений, которые авторский коллектив размещает перед главным фасадом, в створе дороги, решение неправильное. Надо искать другое место. Надо решать инженерный вопрос на этом уровне – концепции и эскизного проекта“.

Его коллеги считают, что такие нюансы действительно надо продумать, но в целом проект выглядит достойно. Так, член градосовета Александр Деринг сообщил коллегам, что консультировал разработчиков и полученный результат его удовлетворил:

“Вы видите здесь довольно серьезную переработку. Авторы проработали то, что я критиковал на предыдущем градосовете: и функциональную схему, и само размещение, и расстановку акцентов. /…/ Появились набережные и необходимое благоустройство“.

Проект торговой деревни Фото: Компания “Адалин”

Евгений Башкиров добавил: “Мне эта версия даже очень нравится. Не вдаваясь в технические детали они вполне приемлема, и ее надо одобрить“. В свою очередь Евгений Носенко поблагодарил авторов проекта и девелопера за проработанную в проекте набережную, выделенный участок для строительства дороги и в целом за проект.

Вице-мэр Андрей Федоров предложил внести в протокол градосовета уточнение: вынести из-под пятна дороги очистные сооружения. С такой пометкой проект строительства торговой деревни и согласовали.

Взято отсюда.

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