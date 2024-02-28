ДТП. Разбитая машина. Фото: pixabay.com

На кадрах с моментом ДТП видно, как легковушка на скорости влетает в небольшой грузовик. После столкновения с опорой авто перевернулось на крышу и встало на колеса

В Барнауле 28 февраля в 08.55 на проспекте Космонавтов произошло жесткое ДТП. В районе здания №30 легковой BMW врезался в “газель”, а после снес бетонную опору и перевернулся, сообщили в ГАИ города.

В Telegram-канале “Инцидент Барнаул” опубликовали момент ДТП, который попал на камеру видеонаблюдения.

В Госавтоинспекции Барнаула рассказали, что водителем “газели” был 34-летний мужчина, а за рулем BMW 528 находился 27-летний водитель. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что 28 февраля в Барнауле в районе дома на проспекте Ленина, 21 произошло ДТП. Столкнулись Hyundai Solaris и Ford Focus, водитель второго автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

Взято отсюда