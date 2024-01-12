В Барнауле на шинном заводе из-за разрыва детали погиб слесарь-ремонтник

По версии следствия, происшествие случилось во время испытания станка с новой деталью

10 января на одном из заводов Барнаула погиб 30-летний рабочий, сообщает “Толк” со ссылкой на информацию СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, это случилось во время испытания станка с новой деталью. В результате деталь разорвало, и одна из ее частей попала в голову слесарю-ремонтнику. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Следователи ведут проверку. Им предстоит оценить работу тех, кто отвечает за соблюдение правил охраны труда и безопасности на предприятии. По результатам проверки примут процессуальное решение.

погода на день , погода в краснодаре ,

Взято отсюда