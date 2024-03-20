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В Барнауле на шоссе Ленточный бор произошло смертельное ДТП

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На кадрах видно, что оба транспортных средства – участника ДТП практически превратились в груду металла. В аварии есть погибшие

Вечером 20 марта в Барнауле на шоссе Ленточный бор в районе “Трассы здоровья” произошло жесткое ДТП: столкнулись две иномарки, сообщает “Инцидент Барнаул”.

По словам очевидцев, в аварии есть погибшие.

Судя по кадрам, оба транспортных средства после столкновения оказались сильно разбиты.

На месте работали сотрудники МЧС, ДПС и медики скорой помощи. Подробности устанавливаются.

Ранее сообщалось, что легковушка влетела в фуру и загорелась на трассе в Алтайском крае. О пострадавших не сообщается. На месте работали медики скорой помощи, сотрудники МЧС и Госавтоинспекции.

Взято отсюда

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