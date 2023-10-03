В Барнауле на стройке нашли старую мину для миномета

Старая мина Фото: 22.rosguard.gov.ru

По словам специалистов, боеприпас, долгое время пробыл в земле и за этого время на нем появились следы ржавчины и коррозии

1 октября в Барнауле рабочие обнаружили взрывоопасный предмет во время земельных работ, сообщает пресс-служба алтайской Росгвардии.

Внешне похожее на снаряд устройство заметили на строительной площадке в Индустриальном районе. На место происшествия сразу вызвали группу разминирования.

После осмотра специалисты определили, что подозрительная находка – это 82-мм минометная мина, которая долгая время пролежала в земле.

Инженеры, соблюдая необходимые меры предосторожности, перевезли снаряд на ведомственный военный полигон и там его уничтожили.

Управление Росгвардии по Алтайскому краю напоминает, что при обнаружении любых подозрительных предметов и материалов, перемещать их категорически запрещено. Необходимо незамедлительно сообщить о находке сотрудникам правоохранительных органов.

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