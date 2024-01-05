ДТП в Барнауле Фото: Толк

В результате аварии никто не пострадал. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины случившегося

Днем 5 января в Барнауле на въезде во Власиху произошло ДТП: столкнулись автобус и автомобиль Hyundai Solaris, сообщают читатели “Толка”.

По словам очевидцев, автобус перевозил детей.

️ Как сообщили в городской Госавтоинспекции, в аварии никто не пострадал, пишет “Инцидент Барнаул”.

Нам месте работали сотрудники ДПС, МЧС.

Ранее сообщалось, что в Бийске рейсовый автобус сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе.

Взято отсюда