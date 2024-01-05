В Барнауле на въезде во Власиху столкнулись автобус и Hyundai

Фото: Толк
В результате аварии никто не пострадал. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины случившегося
Днем 5 января в Барнауле на въезде во Власиху произошло ДТП: столкнулись автобус и автомобиль Hyundai Solaris, сообщают читатели “Толка”.
По словам очевидцев, автобус перевозил детей.
️ Как сообщили в городской Госавтоинспекции, в аварии никто не пострадал, пишет “Инцидент Барнаул” .
Нам месте работали сотрудники ДПС, МЧС.
Ранее сообщалось , что в Бийске рейсовый автобус сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе.
Взято отсюда.
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