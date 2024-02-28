На кадрах видно, что некоторые транспортные средства в результате ДТП получили серьезные механические повреждения. Пострадавших в аварии нет

Утром 28 февраля в Барнауле на Змеиногорском тракте в районе пересечения с Калманским проездом произошло массовое ДТП, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Предварительно, на участке столкнулись пять транспортных средств. В результате случившегося никто не пострадал.

Движение автомобилей на участке затруднено. По данным 2ГИС, образовалась огромная пробка на Змеиногорском тракте от улицы Горнолыжной до Южного тракта.

На месте работает экипаж ДПС. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на Павловском тракте произошло жесткое ДТП с двумя легковушками. Застрявшей в машине женщине потребовалась помощь спасателей.

Взято отсюда