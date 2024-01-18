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В Барнауле началась обкатка белорусских трамваев по территории депо

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В Барнауле началась обкатка белорусских трамваев по территории депо

В Барнауле началась обкатка белорусских трамваев по территории депо

В Барнауле началась обкатка белорусских трамваев по территории депо

В Барнауле началась обкатка белорусских трамваев по территории депо

Процедура необходима для регулировки систем управления. Во время данных технических испытаний проводится комплексная настройка всех механизмов транспортного средства. Этот этап подготовки в обязательном порядке пройдут все белорусские трамваи.

После обкатки в депо, вагоны отправятся на линию для ходовых испытаний на городских маршрутах. Каждый трамвай проедет без пассажиров не менее 50 километров. Сначала белорусские вагоны будут тестироваться на прямых участках трамвайного полотна, затем на участках с незначительными уклонами, и только после трамваи отправятся в обкатку по сложному профилю (проспект Красноармейский и Змеиногорский тракт). Параллельно обкатке будет идти стажировка водителей. Процедуры по техническому осмотру новых трамваев и их страхование уже завершены. Затем вагоны отправятся на линию для перевозки пассажиров.

Отметим, что Белорусские трамвайные вагоны модели 802Е, рассчитанные на вместимость 150 пассажиров, были переданы на предприятие в рамках реализации мероприятий по обновлению подвижного состава городского пассажирского электрического транспорта в январе 2024 года. Всего на средства краевого бюджета закуплено десять машин данной модели.

Взято отсюда

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