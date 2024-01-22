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В Барнауле начали продавать мини-яйца по 70 рублей за десяток

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В Барнауле начали продавать мини-яйца по 70 рублей за десяток

Категория этих яиц — С3

В Барнауле в магазинах крупной торговой сети появились мини-яйца по 70 рублей за десяток. Жители города активно обсуждают и размер яиц, и его соответствие цене, сообщает “Толк”.

Так, горожане делятся: “Есть одно “но”… Это МИНИ яйца, но лежат в упаковке как от нормальных”.

На ценнике при этом написано, что яйца действительно mini, кроме того, указана категория — С3. Это подразумевает небольшой вес яйца (от 35 до 44,9 граммов). В целом барнаульцы отметили, что размер вполне соответствует цене.

Ранее стало известно, что десятку самых подорожавших товаров в России по итогам 2023 года возглавили яйца. Согласно статистике, они подорожали на 61,4%.

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Взято отсюда

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