Открытие магазина Фото: Виталий Барабаш

Открытие одной из точек еще одного ритейлера из центральной России состоялось 20 октября. При этом только до Нового года в Барнауле появится более 10 дискаунтеров

Еще одна известная российская сеть магазинов добралась и до Барнаула. Речь идет о ритейлере “Чижик”, относящемся к так называемому сегменту “жестких дискунтеров”. Первые точки торговой сети начали работать в Барнауле уже 20 октября, и открытие одной из них посетил корреспондент “Толка”.

Раздача слонов

Первый день работы одного из новых магазинов сопровождало обязательное в таких случаях праздничное мероприятие. В этот раз оно включило в себя дегустацию продуктов нескольких уникальных для сети брендов, присутствие “талисмана” сети – человека в ростовом костюме птицы, выступающей символом сети – и раздачу бесплатной сахарной ваты и розыгрыш призов.

Все это явно привлекло к открытию внимание, однако нужно отметить, что многие из тех, кто, например, встал в очередь за сахарной ватой – а это преимущественно была молодежь – в магазин так и не зашли. “Отовариваться” в новой торговой точке отправились в основном пенсионеры, причем в большом количестве.

Соблюдайте ПДД

Сам по себе новый магазин, в целом, оказался похож на иные точки своей “весовой категории”. Никаких излишеств, продукты лежат в картонных коробках, а само помещение довольно скромного размера: фактически, всего два длинных ряда-коридора, и две кассы .

Причем из-за некоторой стесненности посетителям лучше бы приходить в магазин с твердым пониманием, что именно они хотят купить: движение назад в “час пик”, когда магазин заполнен клиентами, будет создавать заметные трудности всем посетителям.

Впрочем, возможно, что в других магазинах сети в Барнауле дела будут обстоять лучше, и там клиенты все же получат достаточное пространство для маневра. Однако они в объектив “Толка” 20 октября пока не попали.

Места хватит всем

По мнению территориального менеджера сети по Барнаулу Руслана Яковлева, новый ритейлер в Алтайском крае и конкретно в Барнауле намерен прижиться, несмотря на то, что на нехватку продуктовых магазинов регион не жалуется: в крае представлены и “Магнит”, и “Пятерочка”, и “Лента” с ее новым приобретением в лице “Монетки”. И это не говоря уже о “родной” для края “Марии-Ра”.

Планы у сети довольно масштабные: по словам Яковлева, до Нового года откроются порядка 10-12 магазинов. Еще примерно столько же распахнут свои двери после нового года.

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