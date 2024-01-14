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В Барнауле начали разбирать елку на площади Сахарова

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Пока не сообщается, когда демонтаж закончат, так как свои правки вносит погода — в Барнауле прогнозируется сильный ветер 18-23 м/с

14 января в Барнауле “Автодорстрой” приступил к разбору елки и снежного городка на площади Сахарова, сообщила пресс-служба администрации города.

Дорожной службе предстоит разобрать искусственную хвою и демонтировать 12 ярусов металлоконструкций. В разобранном виде ель будет храниться на складе до следующего Нового года.

В Барнауле сегодня прогнозируется сильный ветер 18-23 м/с и повышение дневной температуры до +1…+3 градусов. Нестабильные погодные условия влияют на безопасность проведения работ по демонтажу и сроки их завершения, отметили в мэрии.

Как уже сообщалось, работы по демонтажу новогодних елок и городков пройдут в районах города. Снежный городок на улице Мало-Тобольской остается открытым и продолжит радовать горожан, пока позволяет погода.

Все, кто еще не демонтировал свою домашнюю зеленую красавицу, могут сделать это экологично.

Взято отсюда

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