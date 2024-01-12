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В Барнауле начальник отдела полиции просил взятку в 600 тысяч, но получил только 300: его задержали коллеги

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Теперь он может провести за решеткой от 7 до 12 лет

В Барнауле начальник отдела полиции просил взятку в 600 тысяч, но получил только 300: его задержали коллеги

Сегодня, 12 января, стало известно, что начальнику одного из отделов полиции Октябрьского района предъявили обвинение по статье о взятке.

В декабре 2023 года полицейский предложил жительнице Барнаула заплатить ему 650 тысяч рублей за «за решение вопроса о возбуждении уголовного дела и его оперативном расследовании». Об этом рассказали в пресс-службе краевого следкома.

Глава отделения полиции получил взятку прямо в своем кабинете. Правда, только половину — 300 тысяч рублей. Остальную сумму не успел — задержали оперативники на рабочем месте.

— По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится дальнейший сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, — добавили в ведомстве.

За получение взятки в крупном размере начальнику полицейского отдела грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, когда вину сотрудника подтвердят, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание. Его руководителей также привлекут к дисциплинарной ответственности.

Сегодня заммэра Барнаула, который получил сумму еще больше — два миллиона рублей за покровительство, заключили под стражу. Все подробности громкого дела Антона Шеломевцева — по ссылке.

Взято Источник
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