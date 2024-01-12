Полиция. МВД Фото: http://www.1rre.ru

Предварительно, сотрудник полиции предложил жительнице Алтайского края передать ему взятку за решение ее вопроса. Правоохранителя задержали с поличным

В Барнауле начальника профильного отдела полиции обвиняют в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, в декабре 2023 года начальник отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Октябрьского района предложил жительнице Алтайского края, обратившейся в отдел полиции с заявлением о мошенничестве, передать ему взятку в размере 650 тысяч рублей за решение вопроса о возбуждении уголовного дела и его оперативном расследовании.

Находясь в служебном кабинете, сотрудник полиции получил от женщины, действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия, 300 тысяч рублей в качестве части взятки.

Полицейского задержали с поличным оперативные сотрудники ФСБ. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье “Получение должностным лицом взятки крупном размере”, отметили в УФСБ по краю.

Обвиняемого заключили под стражу. В настоящее время проводится дальнейший сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Взято отсюда