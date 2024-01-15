Проект капремонта здания по ул. Папанинцев, 105 в Барнауле Фото: проектная документация аукциона

Представитель одной из организаций, базирующейся в здании, пояснил изданию, что сейчас ведутся демонтажные работы на первом этаже

В Барнауле начался капремонт в здании на улице Папанинцев, 105, в котором располагаются офисы минтранса Алтайского края, Алтайавтодора, представительства Колыванского камнерезного завода и других организаций, сообщает “Банкфакс”.

По данным сайта госзакупок, заказчиком капремонта является Алтайавтодор. После нескольких неудачных попыток найти подрядчика 17 ноября 2023 года учреждение заключило договор с Топчихинским строительно-монтажным предприятием.

Согласно контракту, работы должны быть выполнены до 30 ноября 2025 года. Цена контракта составляет 383 668 013 рублей. На 15 января фактически оплачены 115 100 403 рубля.

Напомним, здание на Папанинцев, 105 было построено в 1988 году. В нем насчитываются девять этажей, включая цокольный. Общая площадь строения – 6,7 тысячи кв. м.

Ранее “Толк” писал, что здание алтайского Автодора и министерства транспорта Алтайского края ждет масштабный капитальный ремонт.

Работы будут идти в три этапа, первый из которых должен завершиться не позднее 30 ноября 2023 года, второй – до 30 ноября 2024 года, а третий, соответственно, до уже названной даты в 2025 году.

Что же касается конкретного перечня того, что именно отремонтируют в здании, то он, исходя из проектной документации, будет очень внушительным. Например, фасад здания утеплят, а первые этажи отделают “камешковой штукатуркой”. Более того, первый этаж даже дополнят колоннами, в части которых обустроят водосточные трубы с крыши первого этажа. На одной из стен главного входа разместят объемные буквы названия размещаемых в здании основных управлений. Название же “Министерство транспорта Алтайского края” в виде тех же объемных букв нанесут на парапет козырька крыльца.

Внутри здание также ждут большие перемены. Так, пол в вестибюле первого этажа вымостят гранитными плитами Колыванского камнерезного завода (впрочем, этот материал будут использовать и в других частях здания). Некоторые участки стен там же даже отделают природным камнем, и не каким-нибудь, а колыванской яшмой. Потолок же вовсе будет “дизайнерским” (опять же, такое решение будут использовать и в других местах).

Также обновят и “внутренности” здания, то есть различные коммуникации. Кроме того, здесь установят и новые лифты.

Разработкой проекта реконструкции занимались компании “АрхиГрупп” и “Классика”. Любопытно, что сам он разработан уже довольно давно и попытка отремонтировать будет уже не первой. Однако в 2021 году ремонт здания так и не состоялся.

Взято отсюда