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В Барнауле начался ямочный ремонт

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В Барнауле начался ямочный ремонт

Дорожники Барнаула начали масштабный ямочный ремонт городских трасс.

Они уже привели в порядок асфальт на ул. Мамонтова во Власихе неподалеку от школы № 84. До конца недели планируют полностью отремонтировать ул. Власихинскую от ленточного бора по направлению к ул. Малахова.

С 1 марта сотрудники дорожных служб привели в порядок участки трасс на пересечении ул. А.Петрова и Попова, пр. Ленина и ул. Партизанской, а также на пр. Красноармейском, Ленинском от ул. Строителей до ул. Димитрова, на ул. Фурманова, Малахова, Новосибирской в поселке Новосиликатном, в пер. Некрасова от ул. Димитрова до ул. Папанинцев, на пересечении пр. Комсомольского и ул. Димитрова, рассказали в городской мэрии.

Дорожники работают и днем, и ночью, и просят автомобилистов внимательно следить за дорожными знаками, помнить о том, что ведется ремонт.

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Взято отсюда.

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