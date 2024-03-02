Продовольственная ярмарка Фото: barnaul.org

Ярмарочные площадки по традиции разместятся в каждом районе краевой столицы. Они откроются в 10.00 и будут работать четыре часа

2 марта в Барнауле начинается сезон весенних продовольственных ярмарок, сообщили в администрации города.

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула, а также производители из других районов предложат широкий ассортимент: мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты.

Ярмарочные площадки с 10.00 до 14.00 будут размещаться по следующим адресам:

Железнодорожный район – пр. Ленина, 71,

Индустриальный район – ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина),

Ленинский район – ул. Попова, 86 (пл. Народная),

Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова),

Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

Напомним, перед Новым годом ярмарки посетили более 5,5 тысяч горожан и потратили на покупки 5,6 млн рублей.

Взято отсюда