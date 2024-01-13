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В Барнауле начнется суд над экс-зампрокурора Новосибирской области

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В Барнауле начнется суд над экс-зампрокурора Новосибирской области

Справедливость, суд Фото: unsplash.com

Для обеспечения объективности по делу было принято решение провести слушания в другом регионе. Начало процесса назначено на 23 января

Ленинский районный суд Барнаула 23 января начнет рассматривать уголовное дело бывшего первого заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок, обвиняемой в коррупции, сообщает “Коммерсантъ”.

Гособвинителем выступит первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин. Кузьменок вменяется получение взяток и превышение должностных полномочий. Детали дела неизвестны, но, по предварительным данным, сумма взяток оценивается в 2 млн рублей.

Напомним, в феврале 2022 года в отношении Любови Кузьменок возбудили уголовное дело. Ей заочно предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере и объявили в международный розыск.

В итоге Любовь Кузьменок добровольно приехала в Москву, чтобы сдаться следователям. Ее задержали. В январе 2023 года обвиняемую под конвоем доставили из Москвы в Новосибирск.

Ранее в Барнауле также начались судебные прения по делу бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Гособвинение запросило для него девять лет и 10 месяцев колонии строгого режима.

Взято отсюда

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