Сурок Фото: vk.com/zoo_22

Два новых постояльца на поезде приехали из Ростова-на-Дону. Скоро грызуны залягут в спячку на всю зиму, а в это время им станут искать пары

17 октября в барнаульский зоопарк “Лесная сказка” привезли новых обитателей – двух молодых самцов сурка байбака. Об этом сообщил директор учреждения Сергей Писарев в “Вконтакте”.

По его словам, приобрести таких зверьков он мечтах уже давно, и вот, наконец, ему это удалось.

“Теперь и у нас на Алтае будет День сурка. Новоселам построен шикарный вольер. Но скоро они залягут в спячку на всю зиму. И только весной они расскажут нам когда придет весна”, – рассказал Сергей Писарев.

Сейчас пятимесячные грызуны осваиваются на новом месте в своем вольере. При этом в зоопарке отметили, что у животных совершенно разные характеры. Первый – громкий и любопытный, который сразу побежал исследовать домик, а второй, наоборот, тихий и пугливый – он сразу заинтересовался угощениями.

Кстати, имен у сурков пока нет. Всем желающим предложили написать свои варианты кличек в официальной группе “Лесной сказки” в “Вконтакте”.

День сурка – это американский праздник, который отмечают 2 февраля. В этот день принято наблюдать за сурками и по его поведению предсказывать, когда наступит весна.

Ранее стало известно, что в барнаульском зоопарке поселился спасенный черный аист. Если птица достаточно окрепнет к следующей весне, то ее выпустят в дикую природу.

Источник

город горняк

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