Таблетки. Болезнь Фото: pexels.com

За последние сутки медики скорой помощи ездили на вызовы к пациентам около 1,4 тысячи раз, при этом 396 раз поводом для обращения к медработникам стала ОРВИ

На 29 декабря в Барнауле растет число пациентов с острой респираторной вирусной инфекцией, сообщает алтайский минздрав.

При этом, как отмечают в ведомстве, большинство больных недуг переносят легко – с тяжелым течением болезни госпитализировали только 25 больных (6,3%).

Однако из-за скачка заболеваемости резко выросла нагрузка на скорую помощь. В основном люди обращаются к медикам на первый-второй день болезни при температуре 37–38 градусов, когда медпомощь не является необходимостью.

Ранее инфекционист ответил, как не перезаражать близких во время гриппа или ОРВИ. Медик поделился советами, как попытаться прервать цепочку заражений, если заболел кто-то из домочадцев.

Взято отсюда