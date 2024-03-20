В Барнауле намерены без конкурса отдать маршрут №51 новому перевозчику

Фото: Анна Меньшикова, Толк/ фото иллюстративное

Предыдущий перевозчик, обслуживавший этот маршрут, лишился свидетельства по решению Арбитражного суда Алтайского края в феврале 2024 года

Администрация Барнаула намерена без конкурса передать потенциальному новому перевозчику городской маршрут №51. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

Разумеется, определенного отбора отсутствие конкурса не отменяет. Так, потенциальному подрядчику, а точнее, его автопарку все равно необходимо будет соответствовать некоторым критериям.

07 марта, 7:47 Долгая дорога. У барнаульских перевозчиков могут изъять проблемные маршруты

Судебные решение могут затронуть сразу несколько транспортных линий, включая один из самых популярных городских маршрутов – №27

На маршруте должны будут работать 16 машин вместимостью от 18 до 32 мест. Рейсы они должны будут совершать ежедневно. Кроме того, автопарк заявителя также ждет и осмотр.

К “раздаче” маршрута привело то, что перевозчик Юрий Матусович, обслуживавший его ранее, был “разлучен” с ним через суд. Соответствующий иск еще в 2023 году подал “транспортный” комитет мэрии. Причиной же для обращения в суд стала недостаточная регулярность маршрута с июня по август 2023 года. Она же и стала основным доводом истца в суде.

Практически одновременно с Матусовичем с исками также столкнулись предприниматель Антон Еньшин и ООО “Командирское”. Тех также могут лишить в общей сложности трех маршрутов, включая один из самых популярных в городе – №27 – и один из самых продолжительных – №18.

Взято отсюда.

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