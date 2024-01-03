В Барнауле народные дружинники следят за порядком на новогодних городках

В период новогодних праздников в Барнауле дружинники осуществляют дежурство на снежных городках города.

С 30 декабря дружинники дежурят на новогодних городках в поселке Южном, Центральном и на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской.

В мэрии города отмечают, что патрулирование на главной новогодней площадке Ленинского района осуществляется в дневное и вечернее время.

Дружинники обеспечивают общественный порядок, следят за сохранностью светодиодных фигур.

Кроме того, дружинники проводят профилактические беседы с лицами, осуществляющими парковку в неположенных местах в непосредственной близости к новогоднему городку.

Дежурства будут проходить до окончания праздничных каникул.

>

Еще читают

Взято отсюда.

новости вести алтая новости алтая и алтайского края сегодня ,