В Барнауле народные дружинники следят за порядком на новогодних городках

В период новогодних праздников в Барнауле дружинники осуществляют дежурство на снежных городках города.
С 30 декабря дружинники дежурят на новогодних городках в поселке Южном, Центральном и на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской.
В мэрии города отмечают, что патрулирование на главной новогодней площадке Ленинского района осуществляется в дневное и вечернее время.
Дружинники обеспечивают общественный порядок, следят за сохранностью светодиодных фигур.
Кроме того, дружинники проводят профилактические беседы с лицами, осуществляющими парковку в неположенных местах в непосредственной близости к новогоднему городку.
Дежурства будут проходить до окончания праздничных каникул.
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