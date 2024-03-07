Полиция. Машина. Мигалка Фото: pixabay.com

В полиции установили водителя, который сбил ребенка, отдал ему коробку конфет и уехал с места аварии. Сейчас полицейские проводят проверку

В Барнауле 11-летний мальчик пострадал в ДТП на улице Кутузова, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Автомобиль сбил ребенка в районе дома №43, а потом уехал с места происшествия. В полиции выяснили, что за рулем сидел 66-летний мужчина, а также вычислили его машину – Lexus RX300.

В результате ДТП ребенок получил травмы. Ему оказали медпомощь, а госпитализация ему не потребовалась.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Напомним, что ДТП произошло днем 6 марта. После наезда на ребенка водитель вышел из авто, дал мальчику коробку конфет и скрылся с места.

Взято отсюда