Полиция. Машина. Мигалка Фото: pixabay.com
В полиции установили водителя, который сбил ребенка, отдал ему коробку конфет и уехал с места аварии. Сейчас полицейские проводят проверку
В Барнауле 11-летний мальчик пострадал в ДТП на улице Кутузова, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Автомобиль сбил ребенка в районе дома №43, а потом уехал с места происшествия. В полиции выяснили, что за рулем сидел 66-летний мужчина, а также вычислили его машину – Lexus RX300.
В результате ДТП ребенок получил травмы. Ему оказали медпомощь, а госпитализация ему не потребовалась.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.
Напомним, что ДТП произошло днем 6 марта. После наезда на ребенка водитель вышел из авто, дал мальчику коробку конфет и скрылся с места.
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