В Барнауле не работает несколько светофоров из-за непогоды

В Барнауле отключены несколько светофоров из-за повреждений линий связи и оборудования. В мэрии отмечают, что всему виной стали неблагоприятные погодные условия.

Устройства временно не работают на следующих участках улично-дорожной сети:

улица Малахова – улица Германа Титова;

улица Юрина, 188;

улица Матросова, 5.

Профильные специалисты уже ведут ремонт светофоров по указанным адресам.

Кроме того, с 13:30 до 16:30 отключат еще ряд автоматических регулировщиков для проведения плановых работы на электросетях. Речь идет о перекрестках:

проспект Ленина – улица Гоголя;

проспект Ленина – улица Никитина;

проспект Социалистический – улица Никитина;

проспект Красноармейский – улица Никитина.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках, соблюдать требования знаков и правил дорожного движения.

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