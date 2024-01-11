В Барнауле не работает несколько светофоров из-за непогоды

В Барнауле отключены несколько светофоров из-за повреждений линий связи и оборудования. В мэрии отмечают, что всему виной стали неблагоприятные погодные условия.
Устройства временно не работают на следующих участках улично-дорожной сети:
Профильные специалисты уже ведут ремонт светофоров по указанным адресам.
Кроме того, с 13:30 до 16:30 отключат еще ряд автоматических регулировщиков для проведения плановых работы на электросетях. Речь идет о перекрестках:
Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках, соблюдать требования знаков и правил дорожного движения.
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