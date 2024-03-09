Разбитое стекло Фото: t.me/vkurse22

Барнаульцы ехали по Взлетной и, остановившись за машинами для поворота, получили пулю в боковое стекло. Полиция ищет стрелка

В Барнауле 8 марта неизвестные на улице Взлетной обстреляли автомобиль с людьми. Об этом в Telegram-канале “В курсе 22” рассказали хозяева машины.

“В нашу машину, а точнее в боковое стекло с левой стороны, около которого сидели двое детей 7 и 10 лет, а с другой стороны сидел годовалый ребенок, был произведен выстрел в детей из пневматического или травматического оружия”, – написала девушка.

В полиции сообщили, что зарегистрировали заявление по этому поводу и устанавливают участников происшествия.

Ранее в Бийске неизвестный обстрелял машину ребенка-инвалида.

Взято отсюда