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В Барнауле неизвестные обстреляли автомобиль с детьми

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В Барнауле неизвестные обстреляли автомобиль с детьми

Разбитое стекло Фото: t.me/vkurse22

Барнаульцы ехали по Взлетной и, остановившись за машинами для поворота, получили пулю в боковое стекло. Полиция ищет стрелка

В Барнауле 8 марта неизвестные на улице Взлетной обстреляли автомобиль с людьми. Об этом в Telegram-канале “В курсе 22” рассказали хозяева машины.

“В нашу машину, а точнее в боковое стекло с левой стороны, около которого сидели двое детей 7 и 10 лет, а с другой стороны сидел годовалый ребенок, был произведен выстрел в детей из пневматического или травматического оружия”, – написала девушка.

В полиции сообщили, что зарегистрировали заявление по этому поводу и устанавливают участников происшествия.

Ранее в Бийске неизвестный обстрелял машину ребенка-инвалида.

Взято отсюда

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