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В Барнауле неизвестные «прострелили» стекло машины с детьми

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В Барнауле неизвестные «прострелили» стекло машины с детьми

Жительница Барнаула в соцсетях рассказала о том, как неизвестные хулиганы «прострелили» стекло машины, в которой находились дети.

Инцидент произошел 8 марта в 16:30-16:35.

«Двигаясь на машине по улице Взлётная и остановившись за машинами для поворота направо к Взлётной 29 в нашу машину, а точнее в боковое стекло с левой стороны, около которого сидели двое детей 7 и 10 лет, а с другой стороны сидел годовалый ребёнок, был произведён выстрел в детей из пневматического или травматического оружия!», – говорится в посте.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю отреагировали на данное сообщение. В настоящий момент по данному факту заявление зарегистрировано в дежурной части отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по Барнаулу.

Сотрудниками полиции проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление участников данного происшествия.

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Взято отсюда.

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