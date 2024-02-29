В Барнауле неизвестные за десятки тысяч рублей продают пенсионерам массажёры

Одна из покупательниц отдала продавцам 150 тысяч сразу за 9 устройств для стимуляции мышц

Одна пенсионерка купила у мужчин сразу 9 устройств

В Барнауле неизвестные мужчины ходят по домам и продают пожилым людям электромассажёры за огромные деньги. Как сообщили участники сообщества «Инцидент Барнаул», на этой неделе несколько мужчин пришли в один из домов на улице 50 лет СССР. Они позвонили в дверь 83-летней женщине и предложили ей купить миостимулятор.

В медицине эти приборы используют для предотвращения судорог, восстановления функций некоторых мышц и лечения гематом, а в фитнес-индустрии их применяют для увеличения мышечной массы.

После долгой беседы пенсионерка купила у мужчин сразу 9 устройств. Цена каждого составила больше 16.5 тысяч рублей. Женщина подписала с продавцами договор и рассчиталась с помощью банковской карты.

Как отметили родственники женщины, с пенсионеркой неоднократно проводились беседы на тему мошенников, но продавцам с помощью психологических уловок удалось запутать покупательницу. Семья написала заявление в полицию, но вернуть деньги, по их признанию, не надеются.

Как оказалось, подобные случаи не редкость. В конце января двое неизвестных побывали в одном из домов на улице Панфиловцев. Как отметили жители дома, в подъезды мужчины заходили с помощью собственного ключа. По сообщениям очевидцев, в квартиры пенсионеров они попадали под предлогом того, что пожилым людям полагаются некие компенсации за лечение. Тогда машина и лица продавцов массажёров попали на камеры наблюдения, а как минимум одна пенсионерка купила у них электростимулятор. Её родственники также обратились в полицию.

В Краевом управлении МВД рассказали, что по каждому подобному обращению проводятся проверки. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства ситуации с 83-летней женщиной. Как отметили в ведомстве, нередко по таким эпизодам возбуждаются уголовные дела по статье о мошенничестве.

Как объяснили в МВД, из-за того, что подозреваемые общаются с жертвами лично, доказать факт противоправных действий в таких случаях легче, чем в случае дистанционного мошенничества. Поэтому, чтобы избежать уголовного наказания, мошенники зачастую в полном объёме возвращают убытки пострадавшим.

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Взято отсюда

29.02.2024