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В Барнауле ночью дорожники обработали обледенелые улицы реагентами

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: barnaul.org

В ночь на 27 октября из-за минусовых температур в краевой столице местами на дорогах наблюдалось подмерзание дорожного покрытия

В Барнауле ночью дорожники провели посыпку дорог противогололедными реагентами и очистили улицы ото льда, сообщает пресс-центр городской администрации.

В частности, посыпку производили локально в местах образования наледи, том числе в поселках Бельмесево, Черницк, Затон, на улице Фомина, проспекте Красноармейском, улицах Челюскинцев, Гоголя, Партизанской, Попова, Юрина, Эмилии Алексеевой, А.Петрова, Малахова, Кавалерийской и других участках дорог. Всего в ночь на линии работало 42 единицы техники.

Механизированную очистку тракторами со щетками и коммунально-дорожными машинами проводили на проспекте Калинина, улицах Пионеров, Советской, Профинтерна, Сизова, Шевченко, Молодежной, Путиловской, Воровского, Профсоюзов, Цеховая, Деповская, Телефонной, Кулагина, Бриллиантовой, Титова, Малахова, Глушкова, Беляева, Тимуровской, Заринской, Бабуркина, Ленинградской, Малахова, Гущина, Юрина, Покровской, Кавалерийской, Шукшина и других.

В дневную смену готовы выйти на линию 77 единиц техники и 118 дорожных рабочих.

Напомним, что дорожные бригады “Автодорстроя” перешли на круглосуточный режим работы.

Ранее сообщалось , что жители Барнаула пожаловались на неблагоприятные дорожные и погодные условия в городе утром 27 октября. По словам горожан, пешеходы “убиваются”, передвигаясь по обледенелым дорогам.

новости Локтевский

Взято отсюда

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