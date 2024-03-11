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В Барнауле новые автобусы до конца весны запустят на маршрутах №1 и 10

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В Барнауле новые автобусы до конца весны запустят на маршрутах №1 и 10

Новые автобусы НефАЗ Фото: t.me/altaigovernment

По словам главы региона, жители и гости города смогут пользоваться новым общественным транспортом после того, как поставщик устранит недочеты, а власти проведут необходимые процедуры

В Барнауле до конца весны на одни из самых востребованных маршрутов – №1 и №10 – планируют запустить новые автобусы, заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Так, в регион поступил уже 41 автомобиль вместимостью до 100 человек. Сообщается, что сейчас поставщик занимается устранением всех недочетов – ему поставили задачу оперативно отработать все вопросы. После этого местная администрация проведет конкурсные процедуры и новые машины выйдут на улицы.

Взято отсюда

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