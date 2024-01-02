В Барнауле общественный транспорт работает по специальному расписанию

В новогодние каникулы работа пассажирского транспорта Барнаула организована по специальному расписанию.

2 января рейсы будут сокращены на 50%. С 3 по 8 января будет действовать расписание выходного дня.

Уточнить информацию можно в центральной диспетчерской службе предприятия «Центртранс» Барнаула по телефону (3852) 55-72-70.

Кроме того, доступны сервисы «Трафик22», «2ГИС», мобильные приложения «Умный транспорт», «Яндекс.Карты». Они позволяют в режиме реального времени наблюдать за перемещением общественного транспорта.

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