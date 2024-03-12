В Барнауле обсудили подготовку к новому отопительному сезону

В администрации Барнаула прошло совещание по подготовке к прохождению отопительного периода 2024/2025 годов. Его провел заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин . В совещании приняли участие председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Сергей Струченко , первые заместители глав администраций районов, представители городских комитетов по энергоресурсам и газификации, жилищно-коммунальному хозяйству, образованию, физической культуре и спорту, ресурсоснабжающей организации. По информации комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула, на сегодняшний день сформированы перечни объектов по получению актов готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг.

«На протяжении нескольких лет Барнаул своевременно получает паспорт готовности к отопительному периоду. В общем объеме в городе отопление получает более 3,5 тысяч зданий, из которых порядка 2800 единиц приходится на многоквартирные дома. Также, нельзя не отметить здесь и социальные объекты – школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, больницы», – поделился Сергей Струченко.

Сергей Татьянин поручил провести контрольную сверку списков для обеспечения получения актов готовности объектами всех категорий. Особое внимание необходимо обратить на социальные объекты, в числе которых студенческие общежития, здания учреждений культуры, дополнительного образования и др.

«На данном этапе определены объекты по получению актов готовности, а также составлен график, согласно которому будет вестись работа по подготовке зданий города к новому отопительному сезону. Также обсудили план работы в таком направлении как капитальный или текущий ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения. Реализация данного направления работы начнется в летний период», – сказал депутат.

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