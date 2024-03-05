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В Барнауле обсудили завершение строительства дома на улице Петра Сухова, 34

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В настоящее время идут работы на каркасе подземной парковки: монтируются плиты, ведется кирпичная кладка и сварка металлических конструкций

В Барнауле прошло выездное рабочее совещание на строительной площадке многоквартирного дома на ул.Петра Сухова, 34. Его провел первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров, сообщили в мэрии.

В совещании также приняли участие прокурор Барнаула Максим Маковеев, прокурор Октябрьского района Константин Поливанный, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев, директор ПСИП “Сиада” Александр Соболев и инициативная группа дольщиков.

Строительство многоквартирного дома ведется в два этапа. Для завершения первого (включает в себя сдачу жилой части объекта и выполнение конструктива подземной парковки) необходимо выполнить устройство наружной сети электроснабжения, установить трансформаторную подстанцию, завершить строительство части подземного паркинга.

Взято отсюда

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