В объявлении отметили, что при постройке дома все продумывалось до мелочей. В стоимость жилья входит вся мебель и множество бытовой техники
В Барнауле двухэтажный коттедж на улице Вербной продают за 14,2 млн рублей. Об этом стало известно из объявления на сайте avito.
На 160 “квадратах” дома обустроены большaя куxня-гоcтинaя, три cпальни, общая комната, paбoчий кaбинет и зимний сад. Пo вceму пepиметру всего жилья располагается большой подвал.
Коттедж построен на участке площадью в девять соток. Во дворе также установлены теплица, теплый гараж и беседка с русской печью и деревянной резной мебелью.
Дом находится в Центральном районе – до центра города можно доехать за 10 минут, при этом рядом с жильем течет река Барнаулка. Дорога до коттеджа полностью заасфальтирована.
Ранее стало известно, что в Белокурихе продают замок с сауной и бассейном почти за 37 млн рублей.
Взято отсюда