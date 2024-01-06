В объявлении отметили, что при постройке дома все продумывалось до мелочей. В стоимость жилья входит вся мебель и множество бытовой техники

В Барнауле двухэтажный коттедж на улице Вербной продают за 14,2 млн рублей. Об этом стало известно из объявления на сайте avito.

На 160 “квадратах” дома обустроены большaя куxня-гоcтинaя, три cпальни, общая комната, paбoчий кaбинет и зимний сад. Пo вceму пepиметру всего жилья располагается большой подвал.

Коттедж построен на участке площадью в девять соток. Во дворе также установлены теплица, теплый гараж и беседка с русской печью и деревянной резной мебелью.

Дом находится в Центральном районе – до центра города можно доехать за 10 минут, при этом рядом с жильем течет река Барнаулка. Дорога до коттеджа полностью заасфальтирована.

Ранее стало известно, что в Белокурихе продают замок с сауной и бассейном почти за 37 млн рублей.

Взято отсюда