Устранение аварии на теплосети Фото: СГК

Энергетики уже раскопали место аварии и нашли поврежденный участок. Его планируется заменить в течение шести часов. В компании извиняются за причиненные неудобства

Специалисты СГК устраняют повреждение на тепловых сетях в районе улицы Георгия Исакова, 213, сообщили в компании. Для проведения работ потребовалось ограничение подачи ресурсов.

Аварийно-ремонтная бригада уже выполнила земляные работы и нашла место дефекта. Потребуется заменить пять метров подающего трубопровода диаметром 500 мм.

Работы идут в обычном режиме. По предварительным подсчетам, запуск ресурса начнется через шесть часов, то есть ближе к 21.00.

Адреса домов, которые попали под отключения, можно посмотреть по ссылке. Это дома на улицах Георгия Исакова, Антона Петрова, Юрина, Попова и Островского.

Взято отсюда