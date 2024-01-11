В зале училища олимпийского резерва состоялось первенство Алтайского края по фехтованию на саблях среди спортсменов до 21 года. Этот турнир был отборочным: сильнейшие спортсмены вели борьбу за попадание в команду региона для участия в предстоящем первенстве страны U21 (оно состоится в Орле 10−11 февраля 2024 года), а для более молодых саблистов соревнования стали последней проверкой перед первенством страны среди кадетов, оно состоится уже на следующей неделе.

У мужчин лучшим стал Кирилл Шаповалов (тренер Валериан Феоктистов), у девушек – Мария Третьякова (тренер Валериан Феоктистов). В командном зачёте среди юниоров первое место заняла «Феоктистов Тим» (Кирилл Шаповалов, Руслан Полежаев, Максим Ермаков), В женском зачёте победительницами также предсказуемо стали юниорки из группы Валериана Феоктистова (Мария Третьякова, Арина Захаренко, Арина Файзиева, Майя Лоладзе).

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